Ein Jahr nach gewaltsamem Tod: Leben ohne Luca S.

1 Luca S. wurde nur 31 Jahre alt – auch ein Jahr nach seinem Tod herrscht bei Hinterbliebenen nicht nur Trauer, sondern auch Wut auf die Behörden. Foto: privat

Vor einem Jahr wurde Luca S. aus Esslingen getötet. Seine Familie und Freunde blicken auf eine Zeit der Trauer und der Wut zurück.











An der Straße Am Kronenhof in Esslingen klafft seit einem Jahr eine Lücke in der Häuserzeile. Das damals von einem Mieter niedergebrannte Haus wird ohnehin abgerissen, es soll ein Neubau entstehen mit Wohn- und Gewerbeflächen, die Lücke wird bald verschwunden sein. Eine andere Lücke verschwindet wahrscheinlich nie. Nämlich die, die Luca S. hinterlassen hat, den der Mieter mit einer selbst gebauten Waffe erschossen hatte, bevor er das Gebäude in Brand setzte.