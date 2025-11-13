Esslinger Am Kronenhof getötet: Ein Jahr nach gewaltsamem Tod: Leben ohne Luca S.
1
Luca S. wurde nur 31 Jahre alt – auch ein Jahr nach seinem Tod herrscht bei Hinterbliebenen nicht nur Trauer, sondern auch Wut auf die Behörden. Foto: privat

Vor einem Jahr wurde Luca S. aus Esslingen getötet. Seine Familie und Freunde blicken auf eine Zeit der Trauer und der Wut zurück.

An der Straße Am Kronenhof in Esslingen klafft seit einem Jahr eine Lücke in der Häuserzeile. Das damals von einem Mieter niedergebrannte Haus wird ohnehin abgerissen, es soll ein Neubau entstehen mit Wohn- und Gewerbeflächen, die Lücke wird bald verschwunden sein. Eine andere Lücke verschwindet wahrscheinlich nie. Nämlich die, die Luca S. hinterlassen hat, den der Mieter mit einer selbst gebauten Waffe erschossen hatte, bevor er das Gebäude in Brand setzte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.