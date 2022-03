Esslinger Altstadt Warum das Kielmeyer-Haus zum Politikum wird

Ein Bauantrag als Provokation – und eine erwartbare Reaktion der Stadt: Der Besitzer des historischen Kielmeyer-Hauses am Esslinger Marktplatz will eine Fotovoltaik-Anlage installieren und darf nicht. Jetzt ist die Politik am Zug.