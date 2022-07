1 An einigen Stellen erscheint die Esslinger Innenstadt übermöbliert. Foto:

Esslingen ist unwiderstehlich, aber nicht unverbesserlich. In der Altstadt gibt es zahlreiche Problemzonen. Gefragt ist Liebe zum Detail – und die muss nicht immer viel Kosten, kommentiert Simone Weiß.















Esslingen, die Schöne. Wer kann ihr widerstehen? Ihre Aura strahlt. Ihr Charme gewinnt. Ihr Ambiente überzeugt. Die Altstadt macht es einem leicht, sich auf den ersten Blick in sie zu verlieben. Liebe bleibt es auch auf den zweiten Blick. Beim dritten ist es vielleicht noch Sympathie. Beim vierten oder fünften Blick wird es schwieriger mit der emotionalen Nähe. Dann fallen Missstände auf, sticht Unschönes ins Auge, werden Bausünden offenbar. Der geübte, schon von Berufs wegen auf Krawall gebürstete Blick des Bauhistorikers und Architekturkritikers nimmt es noch deutlicher wahr: Falk Jaeger sprach beim ersten „Esslinger Altstadtviertele“ einige optisch weniger attraktive Blickpunkte in der Innenstadt an – den Pliensauturm, die Augustinerstraße, den Westrand oder den Bahnhofsplatz. Beim lauten Nachdenken über Lösungsansätze erlaubte er sich Fantasie. Eine Untertunnelung der Ringstraße, der B 10 und der Eisenbahn würde dafür sorgen, dass die Neckarstadt wieder am renaturierten Neckar liegen würde. Aber das sind Utopien, wie auch Jaeger weiß – und mahnt, auf dem Teppich zu bleiben.

Realismus ist in der Tat nötig. Klamme Kassen, begrenzte Ressourcen, Personal- und Fachkräftemangel in den Ämtern, Vorschriften der Denkmalpflege, Anforderungen von Sicherheit und Brandschutz sowie der ewige Faktor Zeit setzen Verschönerungsbestrebungen in der Innenstadt Grenzen. Aber auch mit kleinen Schritten könnte Großes bewirkt werden, und manche Aktion würde nicht viel Geld, sondern nur ein wenig guten Willen kosten. Schaltkästen auf dem Marktplatz würden sich mit einer Bemalung besser in das historische Gesamtambiente einfügen. Und Häufungen von Schildern, Plakaten, Hinweistafeln und Bauzäunen könnten durch ein Umstellen leicht entzerrt werden. Fenstergläser, etwa im Amtsgericht, wären im Bedarfsfall auszutauschen, und Bepflanzungen könnten an vielen Stellen für ein freundlicheres Aussehen sorgen. Baubürgermeister Hans-Georg Sigel war zu Gast beim „Altstadtviertele“ und könnte manche Anregung mitgenommen haben. Er müsste sie nur umsetzen. Damit die Liebe zu Esslingen, der Schönen, kein rasch verfliegender Rausch der Gefühle ist, sondern über den ersten Blick hinaus bestehen bleibt.