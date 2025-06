Esslinger Alltagsheld: Die gute Seele der Maille

7 Wenn alle schlafen, liest Antonino Bellanca in der Esslinger Maille den Müll auf. Foto: Ines Rudel

Frühaufsteher und Ladenbesitzer kennen ihn: Antonino Bellanca reinigt seit Jahren in den Morgenstunden die Esslinger Maille und Teile der Altstadt – unentgeltlich. Was treibt ihn an?











Seine Katze Luna weckt ihn morgens um vier. Er frühstückt mit ihr, geht mit Cocci, seinem Spitz, vor die Tür und richtet sich für die Arbeit: Müllgreifer in der rechten Hand, leere Woolworth-Plastiktasche in der linken, eine gelbe Sicherheitsweste und eine Gürteltasche mit Müllsäcken, Hundekotbeutel, Lollis sowie Kleingeld, Zigarettenfilter und Feuerzeuge für Menschen, die solche Dinge gut gebrauchen können. So verlässt er jeden Tag das Haus.