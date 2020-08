1 Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt kann in diesem Jahr aus Infektionsschutzgründen nicht wie gewohnt stattfinden. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Die Esslinger Markt und Eventgesellschaft (EME) hat bekannt gegeben, dass es vom 26. November bis 21. Dezember „eine kleine, charmante und Corona-konforme Alternative“ zum Weihnachtsmarkt geben soll.

Esslingen - Der Mittelalter-und Weihnachtsmarkt ist tot, es lebe die Esslinger Mittelalter-und Weihnachtszeit 2020. Das ist, auf den Punkt gebracht, die Botschaft, mit der Michael Metzler, der Geschäftsführer der Esslinger Markt und Eventgesellschaft (EME), jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist.

Auf den Weg gebracht mit positiven Beschlüssen der EME-Gremien und des Esslinger Gemeinderats, wird es vom 26. November bis 21. Dezember „eine kleine, charmante und Corona-konforme Alternative“ zum traditionellen Mittelalter-und Weihnachtsmarkt geben. Der Esslinger Oberbürgermeister Jürgen Zieger beton in seiner Doppelfunktion als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Markt-und Eventgesellschaft, wie auch des Gemeinderats, dass mit der Alternativveranstaltung den Marktbeschickern in Corona-Zeiten eine Alternative und den Einzelhändlern, Gastronomen und Hotels in der Stadt eine Unterstützung geboten werden soll. „Die Corona-Pandemie lässt die Durchführung des gewohnten Mittelalter-und Weihnachtsmarkts in diesem Jahr leider nicht zu. Aber auf weihnachtliche Stimmung wollen wir dennoch nicht verzichten“, wird der Ratschef in einer am Donnerstag verbreiteten Presseinformation zitiert.

Das von der EME ausgetüftelte Konzept sieht vor, dass bist zu 70 Ständen in drei thematisch gegliederten Inseln auf dem Marktplatz, dem Rathausplatz und dem Hafenmarkt aufgebaut werden können. „In Verbindung mit der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung und den liebevoll dekorierten Schaufenstern der Fachgeschäfte ergibt sich ein stimmungsvolles Gesamtbild“, prophezeit Metzler.

Die im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten reduzierten und ausgedünnten Insel- Standorte sind voneinander getrennt und jeweils eingezäunt, um die notwendige Kontrolle über die Besucherzahlen und Mindestabstände zu wahren. Entgegen ersten Überlegungen ist der Eintritt zur Esslinger Mittelalter- und Weihnachtszeit frei.