Esslingens Tier des Monats: Verschmuster Kater Patrick sucht ein neues Zuhause

1 Verschmuster Kater Patrick ist Tier des Monats. Foto: Yelin Türk

Kater Patrick ist das Tier des Monats Juli im Esslinger Tierheim. Gefunden wurde der Ein- bis Zweijährige in Nürtingen-Zizishausen, seit dem 30. April dieses Jahres ist er im Tierheim. Patrick ist verschmust und verspielt. Außerdem ist er interessiert und freundlich.

Seine Laune kann aber auch schnell umschlagen. In der Vergangenheit hat er bereits Tierpfleger angegriffen, wenn ihm etwas nicht gepasst hat. Laut dem Tierheim könnte das an seinen Hormonen liegen, da er seit seiner Kastration freundlicher ist. Für Patrick wird ein neues Zuhause gesucht, mit genug Platz zum Toben im Freien und mit katzenerfahrenen Menschen, die seine Stimmung gut deuten können.

Zusammenarbeit mit dem Tierheim

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711/ 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr.