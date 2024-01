Esslingens Stunde der Kirchenmusik: Geistliche Musik in vielen Facetten

1 Die Stadtkirche St. Dionys bietet mit ihrem besonderen Flair einen stimmungsvollen Rahmen für die Stunde der Kirchenmusik. Foto: privat

Seit 60 Jahren erklingt in der Esslinger Stadtkirche St. Dionys in schöner Regelmäßigkeit geistliche Musik in all ihren Facetten. Neben den eigenen Kirchenchören präsentiert Kirchenmusikdirektor Uwe Schüssler regionale und internationale Gäste.











Kunst und Kultur leben von der Innovation, aber auch von Kontinuität. Diese wird in der Esslinger Stadtkirche seit sechs Jahrzehnten gelebt. Hans Arnold Metzger, Kirchenmusiker in St. Dionys und erster Leiter der damaligen Esslinger Hochschule für Kirchenmusik, hatte die Stunde der Kirchenmusik im April 1964 aus der Taufe gehoben. Seit 1989 hält Uwe Schüssler die konzeptionellen Fäden der Konzertreihe in der Hand, und er hat das musikalische Profil der Reihe konsequent weiterentwickelt und stets auf der Höhe der Zeit gehalten. Zum 60-jährigen Jubiläum will Schüssler mit einem profilierten Programm von Januar bis Dezember zeigen, was den Reiz dieser traditionsreichen Konzertreihe ausmacht.