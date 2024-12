Esslingens Partnerstädte: Partnerschaft über Grenzen hinweg

1 Zu Gast in Esslingen: Marcin Fijalkowski, Piotr Kulbat und Stadtpräsident Juliusz Wiernicki (von links) aus der polnischen Partnerstadt Piotrków Trybunalski kamen zum Antrittsbesuch nach Esslingen und trafen auch Katrin Radtke von der Stadt Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Ein schwieriger Name – eine gute Freundschaft. Vertreter aus Esslingens polnischer Partnerstadt Piotrków Trybunalski reden über Politik, Donald Tusk und ein Bürokratieproblem.











Link kopiert

Dieses Vorhaben würde auch bei deutschen Wählern sehr gut ankommen. Er wolle die Gewohnheiten von Beamten ändern, sagt Juliusz Wiernicki. Denn er setze in seinem Bürokratieapparat auf mehr selbstständiges Denken und Eigeninitiative. Seit Mai ist er der Stadtpräsident und damit Verwaltungschef von Esslingens polnischer Partnerstadt Piotrków Trybunalski mit ihren gut 71 000 Einwohnern. Und mit seinen gerade einmal 32 Jahren ist er der jüngste Inhaber dieses Amtes in seinem Heimatland. Für zwei Tage war er mit seinem Stellvertreter Piotr Kulbat und dem für Städtepartnerschaften zuständigen Marcin Fijalkowski zum Antrittsbesuch in Esslingen.