1 Esslingens neuer OB Matthias Klopfer hat sich für 2022 viel vorgenommen. Foto: Roberto Bulgrin

Anfang November hat Matthias Klopfer auf dem Chefsessel im Esslinger Rathaus Platz genommen. Im Gespräch mit unserer Zeitung blick der neue Oberbürgermeister auf seine ersten Wochen im neuen Amt zurück, und er gibt Einblick in sein Amtsverständnis und seine kommunalpolitischen Pläne.















Esslingen - Seit Anfang November hat Matthias Klopfer im Esslinger Rathaus das Sagen, und auch wenn er ein wohl bestelltes Haus übernommen hat, warten auf ihn viele Herausforderungen: Corona und der Strukturwandel mit all den finanziellen Folgen, Klimaschutz, Mobilitätswende und Wohnungsnot fordern entschlossenes Handeln. Über all die großen Zukunftsaufgaben will Klopfer aber auch die vermeintlich kleinen Dinge, die eine Stadt und das Zusammenleben der Menschen bereichern, nicht vergessen. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Klopfer Einblick in sein Amtsverständnis und seine Pläne für das kommende Jahr.