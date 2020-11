1 So soll sich der Baublock A der Neuen Weststadt von der Eugenie-von-Soden-Straße aus präsentieren. Foto: Stadt Esslingen

Esslingens neue Weststadt nimmt zusehends Gestalt an. Mit dem Baublock A, der vom Bahnhofsplatz aus gesehen er mit dem Alten Zollamt den Auftakt der Neubebauung bildet, soll nun der nächste Meilenstein hinzukommen. Zehn Architekten haben in einem Wettbewerb ihre Vorschläge eingereicht – der Gewinner wurde einstimmig gekürt.

Esslingen - Die Esslinger Weststadt hat ihr Gesicht in den vergangenen Jahren gehörig verändert, und die Entwicklung hin zu einem CO2-neutralen, urbanen Quartier mit gemischten Nutzungen ist noch lange nicht beendet. Der Baublock A gilt als wichtiger Meilenstein der Entwicklung – vom Bahnhofsplatz aus gesehen bildet er mit dem Alten Zollamt den Auftakt der Neubebauung in der Neuen Weststadt. Zehn Architekturbüros haben sich an einem Realisierungswettbewerb beteiligt, den die RVI GmbH aus Saarbrücken als Bauherrin unter Mitwirkung der Stadt Esslingen ausgelobt hatte. Der erste Preis ging einstimmig an das Büro 2BA Architekten aus Stuttgart, deren Entwurf die Juroren und die Stadtverwaltung überzeugt hat. Nun muss der Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats das Wettbewerbsergebnis in seiner Sitzung am Mittwoch noch bestätigen.