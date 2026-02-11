In ein grünes Wohnzimmer verwandelt Esslingen seinen Marktplatz . Bis Pfingsten 2027 soll die Umgestaltung abgeschlossen sein – erste Veränderungen sind bereits zu sehen.
Es geht voran auf der prominenten Baustelle mitten in der Esslinger Innenstadt. Seit dem Baustart im Januar ist laut Stadtverwaltung schon einiges erledigt worden. Das dürfte auch notwendig sein, denn bis spätestens Pfingsten im kommenden Jahr soll der Esslinger Marktplatz in neuem Glanz erstrahlen. Schließlich wird 2027 das Stadtjubiläum groß gefeiert.