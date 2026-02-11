Neugestaltung: Was hat sich auf dem Esslinger Marktplatz schon getan?

1 Auf der Baustelle am Esslinger Marktplatz geht es voran. Foto: Roberto Bulgrin

In ein grünes Wohnzimmer verwandelt Esslingen seinen Marktplatz . Bis Pfingsten 2027 soll die Umgestaltung abgeschlossen sein – erste Veränderungen sind bereits zu sehen.











Es geht voran auf der prominenten Baustelle mitten in der Esslinger Innenstadt. Seit dem Baustart im Januar ist laut Stadtverwaltung schon einiges erledigt worden. Das dürfte auch notwendig sein, denn bis spätestens Pfingsten im kommenden Jahr soll der Esslinger Marktplatz in neuem Glanz erstrahlen. Schließlich wird 2027 das Stadtjubiläum groß gefeiert.