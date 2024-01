Esslingens historische Schätze: Ein Leitfaden für das Nähen mit Lesestoff

1 Ein anziehendes Heft im Besitz der Städtischen Museen Esslingen: Mathilde Jacob erklärt darin ab 1892, wie Kleidung selbst genäht werden kann. Foto: Michael Saile Fotografie

Kleider machen Leute. Und früher machten Leute Kleider. Vor der industriellen Anfertigung wurden Hosen, Hemden oder Leibwäsche oft in Privathaushalten genäht. Ein Heftchen von Mathilde Jacob im Besitz der Städtischen Museen Esslingen erklärt, wie mühsam das war.











Link kopiert

Aus dem Nähkästchen plaudert sie nicht. Wie ein roter Faden ziehen sich stattdessen praktische Tipps, Anregungen und Anleitungen für das Erstellen von Kleidungsstücken durch das Büchlein von Mathilde Jacob. Ihr ab 1892 geschriebener Leitfaden zum „Hand- und Maschinennähen“ kann ab Dienstag, 9. Januar, im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt in Esslingen in Augenschein genommen werden.