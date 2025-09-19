Esslingens heimliche Herrscher: Wie gefährlich leben Katzen in der Altstadt? Eine Milieustudie

Wie gefährlich leben Katzen in der Altstadt? Eine Milieustudie

14 Kami Keule, jung, neugierig und mit Hang zum Größenwahn, trieb es über den Altstadtring hinaus. Das wurde ihm zum Verhängnis. Foto: Lachenmann

Darf die Katze raus oder nicht? Wie riskant leben Samtpfoten in der Esslinger Altstadt? Auf den Spuren einiger Hauptakteure der Katzenszene.











Er wollte die Welt erobern. Wie alle wilden Jungs mit 18 Jahren. So alt war Kami Keule, ein grau-weiß-getigerter Rumäne mit Stummelschwänzchen, als er unter die Räder geriet. 18 Katzenjahre – das sind keine zwei Menschenjahre. Die Esslinger Altstadt reichte ihm nicht. Er wollte höher hinaus, über den Altstadtring, Mäuse jagen in den Weinbergen. In einer Nacht war er nicht fix genug, trotz 30er-Zone. Zwei Damen fanden ihn am nördlichen Altstadtring.