Esslingens „Erlesene Orte“: Polacek lässt literarische Blütenträume sprießen
13
Zwischen unzähligen Blumen und vielen liebevoll drapierten Finessen taucht Gerhard Polacek mit seinem Publikum ins Abenteuer Literatur ein. Foto: Markus Brändli

Die „Erlesenen Orte“ machen Literatur zum Erlebnis. Diesmal gastierte die gemeinsame Reihe der Esslinger Stadtbücherei und unserer Zeitung in einem Blütenparadies.

Es gibt literarische Texte, die lassen die schönsten Blütenträume sprießen. Und es gibt Orte, die können die Fantasie auf wundervolle Weise beflügeln. Anja Schicks „Blütezeit“ in der Gärtnerei Zeh in Berkheim ist solch ein Ort. Wer sich dort umschaut, kann nicht nur in floralen Freuden schwelgen, sondern auch so manchen Schatz entdecken. Denn die Hausherrin liebt es, ihre Besucher mit unzähligen kleinen Finessen zu überraschen. Nicht von ungefähr zitiert sie gern die kesse Pippi Langstrumpf, der Astrid Lindgren einst eine wichtige Lebensweisheit in den Mund legte: „Wenn man nicht an Wunder glaubt, passieren sie auch nicht.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.