1 Hobby-Käpt’n Gerhard Polacek sticht mit dem Publikum der „Erlesenen Orte“ zur literarischen Kreuzfahrt in See. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen ist voller Überraschungen – wer aufmerksam durch die Stadt geht, kann auf Schritt und Tritt Reizvolles entdecken. Die Stadtbücherei, unsere Zeitung und der Schauspieler Gerhard Polacek führen im Sommer zu „Erlesenen Orten".















Für Gustav Schwab war Esslingen „die lieblichste Stadt in Schwaben“, Theodor Heuss glaubte sie dem „Musterbuche der Romantik“ entsprungen, und ein staunender Achim von Arnim schrieb seiner Bettine anno 1820: „Das ist eine Stadt . . . kein Schritt ohne besondere Merkwürdigkeit.“ Und auch heute kann man in Esslingen Reizvolles entdecken. Viele dieser besonderen Orte sind nicht frei zugänglich, an anderen geht man leicht vorüber. Die Esslinger Stadtbücherei, unsere Zeitung und der Schauspieler Gerhard Polacek wollen solche Plätzchen literarisch erkunden. „Erlesene Orte“ nennt sich ihre sommerliche Reihe, die Jahr für Jahr viele Freunde findet. Und weil jede Lesung ein einmaliges Erlebnis bleibt, sind die Tickets meist rasch vergriffen. Drei „Erlesene Orte“ haben die Macherinnen und Macher diesmal ausgewählt – der Vorverkauf beginnt am Freitag.

Seit zehn Jahren sind die „Erlesenen Orte“ eine feste Größe im sommerlichen Kulturprogramm: Mal hat Polacek sein Publikum in schwindelnde Höhen ins Turmzimmer der Stadtkirche entführt, ein andermal las er tief unten im historischen Wasserspeicher der Burg oder im Mettinger Bunker. Mal traf man sich in einer leergepumpten Schleusenkammer, ein andermal in einem verwaisten Hotel, auf der Hochwacht oder im Dicken Turm. „Als wir die Reihe 2012 begonnen haben, hätten wir nicht vermutet, dass es so viele außergewöhnliche, malerische und spannende Orte in Esslingen gibt, die man neu oder ganz anders als gewohnt entdecken kann“, sagt Bücherei-Leiterin Gudrun Fuchs. „Doch mit jedem Jahr wird die Liste der Ideen länger. Esslingen bietet so viele reizvolle Plätze – die Reihe kann noch lange so weitergehen.“ Für jeden Ort stellt Gerhard Polacek ein eigenes literarisches Programm zusammen. Trotz großer Nachfrage ist die Zahl der Tickets klar begrenzt, jede Veranstaltung findet nur ein einziges Mal statt.

Literarische Kabinettstückchen

Für dieses Jahr haben die Stadtbücherei und unsere Zeitung gemeinsam mit Gerhard Polacek drei Stationen ausgewählt: Zum Auftakt laden die „Erlesenen Orte“ am Donnerstag, 4. August, um 18 Uhr in die Räume der Kunstglaserei Gaiser & Fieber in der Martinstraße 41- 43 ein. Diesen Abend stellt Polacek unter das Motto „Gedichte sind gemalte Fensterscheiben“. Und wer den Esslinger Schauspieler mit dem Faible für literarische Kabinettstückchen kennt, der weiß, dass er passend zu Ort und Thema der Veranstaltung Überraschendes zu bieten hat.

Weiter geht’s am Donnerstag, 18. August, um 18 Uhr für alle, die sich „Reif für die Insel“ fühlen. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Neckarufer an der Ecke Eberspächerstraße und Zeppelinstraße, wo im vergangenen Jahr das Sommer-Open-Air stattfand. Von dort sticht das Publikum erst einmal in See, ehe Gerhard Polacek seine literarischen Finessen präsentiert. Und am Donnerstag, 1. September, geht es nach Sirnau, jenen kleinen Esslinger Stadtteil mit der ganz besonderen Gartenstadt-Atmosphäre. Dort dürfen sich die Literatur-Fans wie in einem „Vorstadt-Theater“ fühlen. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Bushaltestelle Sirnau-Schwalbenweg. Von dort aus sind es nur ein paar Schritte zum Ort des reizvollen Geschehens.

Service für das Publikum

Vorverkauf

Der Eintritt zu den „Erlesenen Orten“ kostet 15 Euro. Karten für alle drei Veranstaltungen gibt es ausschließlich im Vorverkauf an der Auskunft im ersten Obergeschoss der Esslinger Stadtbücherei sowie unter Telefon 07 11/35 12-29 79. Der Kartenverkauf beginnt verbindlich am Freitag, 22. Juli, um 10 Uhr. Vorher können keine Tickets erworben werden.

Tickets

Die Eintrittskarten sind gewöhnlich rasch vergriffen – wer dabei sein will, sollte sich frühzeitig um Karten bemühen. Im Eintrittspreis sind ein Getränk und die eine oder andere Überraschung enthalten.