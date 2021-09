1 Gekrönte Häupter unter sich: Gerhard Polacek hat unter einer märchenhaften Trauerbuche sein Publikum um sich geschart. Foto: Roberto Bulgrin

Jedes Jahr im Sommer laden Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung dazu ein, Literatur an ungewöhnlichen Orten zu erleben. Diesmal stand die Reihe im Zeichen der Märchen. Zum Abschluss las der Schauspieler Gerhard Polacek in einem Märchenwald im Merkelpark.

Esslingen - Wer in der Wunderwelt der Märchen unterwegs ist, wird früher oder spä ter in verwunschene Wälder gelangen. Die sind in Märchenbüchern allerdings leichter zu entdecken als in der Realität. Doch wer mit offenen Augen durch die Welt geht, kann auch im Alltag solche Orte finden, die einen für kurze Momente innehalten lassen. Einen dieser besonderen Orte findet man im Esslinger Merkelpark. Dort haben zwei alte Bäume ihre Äste bis zur Erde gebeugt – wer auf einen schmalen, kaum beachteten Seitenweg abbiegt, fühlt sich plötzlich wie in einer Kathedrale.