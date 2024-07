Esslingen: Zweiter Überfall auf Blumenladen: Wie der Angreifer von Zeugen überwältigt wird

1 Erleichtert zeigen Carmen Lang (links), ihre Schwiegermutter Renate Lang und Ladennachbar Turan Hüner den Blumendraht, mit dem sie den Angreifer am Dienstagmorgen im Blumenladen gefesselt haben. Foto: Roberto Bulgrin

Überfall im Blumenladen: Am Dienstagmorgen hat ein Mann die Mitarbeiterinnen eines Geschäfts in Esslingen-Zell mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert. Beute machte er jedoch nicht – stattdessen wurde er von Nachbarn überwältigt.











Sie hatte schon seit Tagen ein ungutes Gefühl. Renate Lang, Inhaberin des gleichnamigen Blumenladens in Esslingen-Zell, war in Alarmbereitschaft, seit am vergangenen Donnerstag ein schwarz gekleideter Mann ihr Geschäft überfallen, eine Mitarbeiterin bedroht und einige hundert Euro erbeutet hatte. Sie sollte Recht behalten: Am Dienstagmorgen gegen viertel nach neun wurde ihr Laden erneut von einem schwarz gekleideten Mann überfallen. Er zückte seine Waffe, richtete sie auf die Ladenchefin und forderte Geld – dieses Mal allerdings vergebens.