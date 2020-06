1 Glücklich, wieder in der Schule zu sein – wenngleich die Mensa das neue Klassenzimmer ist. Foto: Roberto Bulgrin

Nach drei Monaten Homelearning und der Vorhut der Abschlussklassen und Viertklässler kehren in diesen Tagen auch alle anderen Schüler wieder an ihre Schulen zurück. Ein Blick in die Schule Innenstadt zeigt die Herausforderung für alle Beteiligten – und wie sie sie meistern.

Esslingen - Drei Monate war Emmi Hintennach jetzt nicht mehr in ihrer Schule. Statt in der Esslinger Schule Innenstadt hat die Siebtklässlerin zuhause in Baltmannsweiler online gelernt. Am gestrigen Montag war die Gemeinschaftsschülerin mit ihren Freundinnen und Freunden dann wieder vereint – in der großen Mensa der Schule. Dass ihre Klasse dort Platz fand, hat sie vor der Teilung bewahrt. Zwei oder drei Stunden am Tag hat die 7a jetzt Unterricht im Schulhaus – allerdings nur jede zweite Woche, zwischendrin geht es wieder ins Homelearning. Denn das Kultusministerium hat ein rollierendes System zwischen jeweils zwei Klassenstufen beschlossen. Die Fünfer sollen sich mit den Sechsern abwechseln, die Siebener mit den Achtern und so weiter und so fort. Der Schichtbetrieb soll Schule auf Abstand auch für den Großteil aller Schülerinnen und Schüler wieder möglich machen, die nicht wie die Prüfungsklassen 2020 und 2021 sowie die Viertklässler schon wieder wieder Präsenzunterricht hatten.