1 So quält sich die Blechlawine zu Stoßzeiten durch die Mutzenreisstraße. Foto: Roberto Bulgrin

Die Verkehrsbelastung in der Mutzenreisstraße in Esslingen sorgt seit langem für Unmut der Anwohner. Die FDP/Volt-Fraktion fordert, Konzepte zur Verkehrsberuhigung praktisch zu testen.











Die hohe Verkehrsbelastung in der Mutzenreisstraße auf dem Zollberg geht vielen Anwohnern an die Nerven. Seit Jahren fordern sie eine spürbare Verkehrsberuhigung, denn die Straße ist ein beliebter Schleichweg für Berufs- und anderen Durchgangsverkehr. Dass sich etwas tun muss, ist für die allermeisten unbestritten. Doch die Meinungen darüber, wie sich die Situation verbessern ließe, gehen auseinander. Konkrete Maßnahmen der Stadt lassen auf sich warten. Nun will die FDP/Volt-Ratsfraktion vorankommen: Der Bereich Mutzenreis- und Eichendorffstraße soll zu einem „Reallabor“ werden, wo verschiedene Lösungen möglichst unaufwendig getestet und bewertet werden könnten.