1 Eine medizinische Behandlung des 27-Jährigen sei nicht nötig gewesen. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Gruppe noch unbekannter Frauen soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag einem 27-Jährigen in einer S-Bahn bei Esslingen mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Die Polizei sucht Zeugen.















Eine Gruppe noch unbekannter Frauen soll am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr einen 27-Jährigen in einer S-Bahn Richtung Kirchheim mit Pfefferspray angegangen haben. Wie die Polizei mitteilte, habe der alkoholisierte Mann die S-Bahn Linie S1 daraufhin an der Haltestelle in Esslingen verlassen und den Notruf gewählt. Eine medizinische Behandlung sei nicht nötig gewesen.

Mann kann keine genaue Personenbeschreibung angeben

Eine genaue Personenbeschreibung der Gruppe konnte der Mann laut Polizei nicht angeben. Zeugen, die den Sachverhalt mitbekommen haben und Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 711 / 87 03 50 bei der Polizei zu melden.