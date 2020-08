Jugendliche beschädigen Snackautomat am Bahnhof

1 Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die ermittelnde Bundespolizei zu wenden (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Vier Jugendliche haben am Sonntagabend einen Snackautomaten am Bahnhof in Esslingen-Zell malträtiert und stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Esslingen-Zell - Vier bislang unbekannte Jugendliche haben am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr am Bahnhof Esslingen-Zell auf einen Süßwaren- und Snackautomaten eingetreten und ihn dadurch beschädigt. Wie die Polizei berichtet, traten die mutmaßlichen Täter offenbar gemeinschaftlich mehrfach auf den Automaten am Bahnsteig ein, wodurch dessen Verglasung splitterte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden jedoch keine Waren entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Als die von Zeugen alarmierten Kräfte der Landespolizei eintrafen, waren die jungen Männer offenbar bereits mit zwischenzeitlich eingefahrenen S-Bahnen Richtung Plochingen und Stuttgart geflüchtet.

Zwei der vier Jugendlichen sollen wohl mit schwarzen Pullovern bekleidet gewesen sein. Ein dritter trug offenbar eine graue Jogginghose und wird als korpulent beschrieben. Der vierte soll zudem eine schwarze Sporttasche mit sich geführt haben, als er nach der Tat in eine S-Bahn in Richtung Stuttgart gestiegen sein soll.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 an die ermittelnde Bundespolizei zu wenden.