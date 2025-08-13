Esslingen: Zahlreiche Reaktionen auf „Blutzoll“-Zitat und Tempolimit

1 Esslingens Oberbürgermeister hat klare Vorstellungen über das Tempolimit. Foto: Roberto Bulgrin

Die Äußerungen des Esslinger Oberbürgermeisters Matthias Klopfer zum Tempolimit in der Stadt haben in den sozialen Netzwerken zu zahlreichen Kommentaren geführt. Insbesondere das „Blutzoll“-Zitat kam nicht immer gut an.

Klopfer fordert bereits seit längerem statt einem Tempo-Flickenteppich ein flächendeckendes Tempolimit. Diese Forderung erneuerte er jetzt in einem Interview mit Stern-TV. „40 auf den Hauptstraßen und ganz konsequent in allen anderen Bereichen Geschwindigkeit 30.“ Die Begründung dafür lieferte der OB mit heftigen Worten: „Wir zahlen in Deutschland einen unglaublich hohen Blutzoll für unser Verkehrsverhalten.“

An vielen Strecken in Esslingen gilt Tempo 30. Allerdings nicht durchgängig – so kommt es zu einem Art Tempo-Flickenteppich. Foto: Roberto Bulgrin

„Im Zusammenhang mit zu Tode gekommenen Fußgängern von Blutzoll zu sprechen ist populistisch“, schreibt ein User auf Facebook. „Dieser Begriff sollte nur bei kriegerischen Auseinandersetzungen verwendet werden.“

Tragischer Unfall im vergangenen Jahr: Mutter und zwei Kinder erliegen in Esslingen ihren Verletzungen

Fahrt nahm die Diskussion auf nach einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine Mutter und ihre zwei Söhne im Oktober letzten Jahres von einem Auto erfasst und getötet wurden. Die Stadt reagierte: Seit Dezember gilt in der Straße Tempo 30. Auch damals bekannte sich Klopfer zu einem Tempolimit von 30 Stundenkilometern innerhalb geschlossener Ortschaften: „Tempo 50 sollte die Ausnahme sein“, sagte er seinerzeit.

Zu dem tragischen Unfall und der Tempo-30-Konsequenz schreibt eine Nutzerin auf Facebook: „Nur hält sich so gut wie keiner daran. Im Gegenteil. Wenn man 30 fährt, wird man entweder angehupt oder überholt. Warum stellt man da keine Blitzer auf?“

Kommentar zum Tempoflickenteppich in Esslingen: Das nervt gewaltig

Nicht bei allen Autofahrern beliebt: Tempo 30. Foto: stock.adobe.com

Ein anderer Bürger bringt Tempo 30 in einen nicht näher definierten Zusammenhang mit dem Geschäftsleben der Stadt. „So eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung hat natürlich schon etwas plakatives und wirkt sehr rührig. Helfen wird es dem Ladensterben und der Abwanderung von Geschäften nicht.“

Positiv bewertet dieser Nutzer den Klopfer-Vorschlag: „Ich fahre lieber überall entspannt 30, als bei jeder Straße darauf achten zu müssen, ob nun 20, 30, 40 oder 50 erlaubt ist. Oder zu welcher Uhrzeit welche Geschwindigkeit erlaubt ist.“ Und ein anderer fügt hinzu: „Dieses ständige hin und her nervt gewaltig.“