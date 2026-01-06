Esslingen: Wie geht es mit dem Marktplatz weiter?

1 Bei den Vorarbeiten wurde beispielsweise die Brunnenstube für das Fontänenfeld schon in den Boden eingelassen. Foto: Roberto Bulgrin

Eines der auffälligsten Bauprojekte in der Esslinger Innenstadt beginnt bald: Die Umgestaltung des Marktplatzes. Die Stadt möchte zum Baubeginn die Bürger informieren.











Das wohl prominenteste Projekt in der Esslinger City, das in diesem Jahr ansteht, dürfte die Neugestaltung des Marktplatzes sein. Nachdem bislang lediglich verschiedene Vorarbeiten geleistet wurden, steht laut Stadtverwaltung schon bald der eigentliche Baubeginn an. Beispielsweise wurde die Brunnenstube für das geplante Fontänenfeld schon in den Boden eingelassen. Pünktlich zum Beginn des Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarktes wurden die Arbeiten vorerst beendet.

Vom 12. Januar an solle jetzt der zentrale Platz grundlegend neugestaltet und als zentraler Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger weiterentwickelt werden, heißt es aus dem Rathaus. Viele fragen sich jetzt sicher: Wie geht es weiter?

Esslingen informiert über die Bauarbeiten

In diesem Jahr werden diese Bauarbeiten viele Veränderung mit sich bringen. Ist der Marktplatz doch eine der größten Bühnen für Esslingens Feste wie Estival, Schwörfest oder Esslinger Frühling. Auch der Wochenmarkt muss umziehen. Immerhin: Dafür soll es dann pünktlich zum Stadtjubiläum im Jahr 2027 mehr Flächen für Außengastronomie geben sowie zusätzliche Radstellplätze, Stellen zum konsumfreien Verweilen und eine moderne Multifunktionsfläche. Auch das bereits erwähnte Fontänenfeld soll die Fläche dann aufhübschen.

Um die Bürger auf dem Laufenden zu halten, was die nächsten Schritte sind, findet am Dienstag, 13. Januar, pünktlich zum Baubeginn um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung statt. Veranstaltungsort ist das CVJM-Haus. Um eine Anmeldung wird gebeten unter: www.esslingen.de/infoveranstaltung-marktplatz