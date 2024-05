Esslingen: Wie die Stadt Esslingen das Carsharing ausweiten will

Wie die Stadt Esslingen das Carsharing ausweiten will

1 Die Stadtmobil-Station am Bahnhof ist eine von derzeit 17 im Esslinger Stadtgebiet. Künftig soll es voraussichtlich deutlich mehr Carsharing-Stationen geben. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen will das Carsharing ausweiten, um die Stadt vom Verkehr zu entlasten und die Verkehrswende voranzutreiben. Nun hat sie ein Konzept vorgelegt, das einen stufenweisen Ausbau vorsieht – bis 2030 sollen demnach 140 Fahrzeuge unterwegs sein.











Wenn sich viele Menschen ein Auto teilen, stehen weniger Fahrzeuge ungenutzt herum. Zudem überlegt man sich vielleicht zwei Mal, ob man wirklich mit dem Auto fahren muss, wenn es nicht direkt vor der Haustür steht. Das ist das Kalkül beim sogenannten Carsharing. In Esslingen will man das Angebot in den nächsten Jahren ausbauen, um es für mehr Menschen attraktiv zu machen – und damit die Stadt vom Verkehr und von parkenden Autos zu entlasten.