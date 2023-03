1 Das Stadtticket gilt für beliebig viele Fahrten an einem Tag in der Stadt und ist sehr beliebt. Doch ab Mai wird es den Tarif in Esslingen nicht mehr geben. Foto: Roberto Bulgrin

Wenn im Mai das Deutschlandticket eingeführt wird, schafft Esslingen sein Stadtticket ab. Die Marktbeschicker befürchten, dass Kunden ausbleiben könnten.















Link kopiert

Ute Kreuzhage ist wütend. Sie kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Stadt Esslingen ihr Stadtticket abschaffen will, wenn der Bund im Mai das 49-Euro-Ticket einführt. Die Berkheimerin befürchtet, dass ohne das beliebte Nahverkehrsticket die Kunden in der Innenstadt ausbleiben – und das in der Folge dem Handel schadet. Mit dieser Sorge ist sie nicht allein.