Esslingen: Welchen Sport betreiben Esslinger und wie bewegen sie sich?

1 Ein Läufer in Esslingen am Neckar im Winter 2026. Foto: Johannes M. Fischer

Wie bewegen sich Esslinger – und welchen Sport treiben sie? Eine repräsentative Umfrage soll Klarheit verschaffen.











Die Stadt Esslingen will mehr über ihre Bewohner erfahren: Mit einer repräsentativen Umfrage möchte die Stadt Esslingen Erkenntnisse darüber sammeln, wie sich die Menschen bewegen und welchen Sport sie treiben.

Zweck der Umfrage: „Die Ergebnisse der Befragung dienen als Grundlage für eine umfassende Sportentwicklungsplanung“, heißt es seitens der Stadt. Es sollen „Perspektiven für eine zukunftsfähige Sportlandschaft erarbeitet werden.“

Neues Leitbild in Esslingen zum Thema Bewegung und Sport

23 Jahre ist es mittlerweile her, dass die letzte ganzheitliche Sportentwicklungsplanung erstellt wurde. Seitdem hätten sich nicht nur die Bedürfnisse der Menschen, sondern auch die Angebote in Esslingen verändert, so die Stadtverwaltung. Auf diesen Wandel wolle man mit einem neuen Leitbild zur zukünftigen Entwicklung von Sport und Bewegung reagieren.

In diesem Rahmen startet zusammen mit dem Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung am 12. Januar eine Bevölkerungsumfrage. Rund 6000 Esslinger ab zehn Jahren werden angeschrieben, die zuvor per Stichprobe zufällig ausgewählt wurden. Die Teilnehmenden werden zu ihrem eigenen Sport- und Bewegungsverhalten befragt, sie sollen bestehende Angebote bewerten und könnten Einblick in ihren zukünftigen Bedarf geben. Zudem ist ihre Einschätzung der vorhandenen Sportstätten, Vereinsangebote und offenen Bewegungsräume gefragt.

Sportvereine gefragt: Wer hat welches Angebot in Esslingen?

Etwas zeitlich versetzt werden laut Stadtverwaltung die rund 65 Sportvereine in Esslingen angeschrieben. Sie würden zum Beispiel nach ihren aktuellen Angeboten, nach Mitglieder- und Mitarbeiterzahlen, Zielgruppen und Bedarfen gefragt.

„Wir möchten durch diese Umfrage ein umfassendes Bild über das aktuelle Sport- und Bewegungsverhalten in Esslingen bekommen, aber auch Hinweise dazu, wie Sportangebote künftig gestaltet sein müssen“, sagte der Leiter der Abteilung Sport und Bürgerengagement, Steffen Schmid.

Ergebnisse der Umfrage in Esslingen sollen im ersten Quartal 2026 vorliegen

Die Stadt Esslingen (in der Mitte das Alte Rathaus) will mehr wissen über das Bewegungsverhalten ihrer Bürger. Foto: Roberto Bulgrin

Das Ergebnis der Bevölkerungsumfrage soll im ersten Quartal 2026 vorliegen. Derzeit ausgewertet wird zudem die Sportstättenanalyse, die ebenfalls Teil der Sportentwicklungsplanung ist. Dazu wurde erfasst, welcher Verein wann und wo in welcher Halle trainiert.

Alle Ergebnisse seien Fundamt für die Entwicklung eines neuen Leitbilds. „Letztendlich ist es unser Ziel, dass Esslingen auch in Zukunft ein attraktiver und lebendiger Sportstandort bleibt. Deswegen bitten wir alle ausgewählten Esslinger ganz herzlich um ihre Mithilfe und die Teilnahme an der Umfrage“, sagte Bürgermeister Yalcin Bayraktar.