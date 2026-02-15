Esslingen-Weil: Unfall mit drei Toten – warum darf der Angeklagte noch Auto fahren?

Unfall mit drei Toten – warum darf der Angeklagte noch Auto fahren?

1 Der 55-jährige Angeklagte mit seinem Anwalt am ersten Prozesstag. Foto: Sebastian Xanke

In Esslingen hat der Prozess gegen den Unfallfahrer von Esslingen-Weil begonnen. Wie kann es sein, dass der Mann noch seinen Führerschein hat?











Link kopiert

Laut Anklage soll dem Autofahrer ein fataler Fahrfehler unterlaufen sein, der eine Mutter und ihre zwei Söhne in Esslingen das Leben kostete. Dass der 55-Jährige dennoch Auto fahren darf, löste bei den Hinterbliebenen der Unfallopfer und einigen Prozessbeobachtern Unverständnis aus. „Zum Zeitpunkt der Anklageerhebung lagen keine Voraussetzungen für den vorläufigen Entzug der Fahrererlaubnis vor“, sagt Pressestaatsanwältin Stefanie Ruben von der Stuttgarter Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Sie nimmt Bezug auf das Strafgesetzbuch.