Esslingen-Weil: Unfall mit drei Toten – warum darf der Angeklagte noch Auto fahren?
1
Der 55-jährige Angeklagte mit seinem Anwalt am ersten Prozesstag. Foto: Sebastian Xanke

In Esslingen hat der Prozess gegen den Unfallfahrer von Esslingen-Weil begonnen. Wie kann es sein, dass der Mann noch seinen Führerschein hat?

Laut Anklage soll dem Autofahrer ein fataler Fahrfehler unterlaufen sein, der eine Mutter und ihre zwei Söhne in Esslingen das Leben kostete. Dass der 55-Jährige dennoch Auto fahren darf, löste bei den Hinterbliebenen der Unfallopfer und einigen Prozessbeobachtern Unverständnis aus. „Zum Zeitpunkt der Anklageerhebung lagen keine Voraussetzungen für den vorläufigen Entzug der Fahrererlaubnis vor“, sagt Pressestaatsanwältin Stefanie Ruben von der Stuttgarter Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Sie nimmt Bezug auf das Strafgesetzbuch.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.