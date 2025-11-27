Esslingen-Weil: Auffahrt zur Bundesstraße voll gesperrt

An der Bundesstraße 10 wird am Samstag, 29. November, an der Anschlussstelle Esslingen Weil gearbeitet. Das hat Folgen für den Verkehr.
An der Bundesstraße 10 wird am Samstag, 29. November zwischen 6 und 17 Uhr an den Schutzeinrichtungen an der Anschlussstelle Esslingen Weil gearbeitet, und zwar im Bereich zur Auffahrt in Fahrtrichtung Stuttgart. Das hat Folgen insbesondere für die Anwohner: Die Auffahrt zur Bundesstraße muss für den Verkehr voll gesperrt werden, teilte das Landratsamt Esslingen am Donnerstag mit. Eine örtliche Umleitung werde eingerichtet.