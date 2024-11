Esslingen Weihnachtsmarkt: Öffnungszeiten, Programm, Parken, Aussteller

1 Adventsstimmung vor Fachwerkkulisse: Deswegen ist der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt ein Publikumsmagnet. Foto: Roberto Bulgrin

Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen zieht Hunderttausende in die Stadt. Die britische „The Times“ zählt ihn zu den schönsten Adventsmärkten in Europa. Die wichtigsten Infos zu Öffnungszeiten, Anreise und Programm.











Mehr als 180 Stände sowie ein Kultur- und Unterhaltungsprogramm erwarten die Besucherinnen und Besucher in der Esslinger Altstadt auch in diesem Jahr: Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt findet vom 26. November bis 22. Dezember statt.

Was unterscheidet den Mittelalter- und Weihnachtsmarkt Esslingen von anderen Veranstaltungen?

Eindeutig das Mittelalterthema, das zahlreiche Händler, aber auch Künstler und Handwerker aufgreifen und die Besucherinnen und Besucher auf eine Zeitreise um 600 Jahre in die Vergangenheit mitnehmen. Im Bereich rund um Altes und Neues Rathaus bis zum Hafenmarkt bieten Händler wie im Mittelalter Waren feil, Handwerker demonstrieren ihre Kunst und bieten Mitmachaktionen an, mittelalterliche Lieder sind zu hören und Gaukler und Feuerzauberer erstaunen ihr Publikum. Das alles vor der historischen Fachwerkkulisse der Esslinger Altstadt.

Jährlich lockt der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt nach Angaben der Veranstalter rund eine Million Besucher aus Deutschland, der Schweiz, Italien, England, Spanien, Frankreich und Übersee nach Esslingen. Die britische Zeitung „The Times“ hat im vergangenen Jahr Esslingen in ihre Liste der Top-Weihnachtsmärkte Europas aufgenommen.

Was gibt es auf dem Weihnachtsmarkt Esslingen sonst noch zu entdecken?

Der normale Weihnachtsmarkt findet wie immer auf dem Esslinger Marktplatz statt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Nicht alles ist wie im Mittelalter im Advent in Esslingen. Die Stände auf dem Marktplatz bieten ein breites Sortiment an Weihnachtsschmuck, Spielwaren, warmer Kleidung und mehr sowie die üblichen Speisen und Getränke – so kommen auch die Fans klassischer Weihnachtsmärkte auf ihre Kosten. Und am Postmichelbrunnen befindet sich die Weihnachtsinsel mit Ständen für Speisen und Getränke sowie einer lebenden Krippe.

Darüber hinaus präsentiert Organisator Til Maehr an den vier Adventswochenenden mehr als 40 kunsthandwerkliche Aussteller beim Adventsmarkt in der Ritterstraße. Dieser ist samstags von 11 bis 21.30 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Esslingen Weihnachtsmarkt – Wie sind die Öffnungszeiten?

Oberbürgermeister Matthias Klopfer eröffnet am Dienstag, 26. November, um 17 Uhr auf der Hauptbühne am Rathausplatz den Markt. Er dauert bis einschließlich Sonntag, 22. Dezember. Die Marktstände sind am Eröffnungstag von 16 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Danach Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20.30 Uhr und Freitag bis Samstag von 11 bis 21.30 Uhr.

Wo kann ich beim Weihnachtsmarkt Esslingen parken?

Nächstgelegene Parkhäuser befinden sich an der Ecke Kies- und Ritterstraße, am Neckarforum sowie rund um den Bahnhof, das Parkleitsystem zeigt freie Parkplätze in den Parkhäusern an. Besonders an den Wochenenden sind die Stellplätze allerdings oft belegt. Gerade für Besucherinnen und Besucher aus der Region Stuttgart kann die Anreise mit der S-Bahn oder dem Regionalzug bequemer sein, als die Parkhaussuche. Das Marktreiben ist vom Esslinger Bahnhof aus nur fünf bis zehn Gehminuten entfernt.

Welche Besonderheiten bietet das Rahmenprogramm in Esslingen?

Es gibt nicht nur Vorführungen zahlreicher renommierter Künstler aus ganz Europa zu sehen – vom Gaukler, über Stelzenläufer, Musiker, Seilakrobaten bis hin zum jiddischen Geschichtenerzähler. Auch in Kursen und Mitmachaktionen können die Besucher in die Praktiken und Traditionen des Mittelalters eintauchen. Diese Veranstaltungen werden in diesem Jahr angeboten:

Mittelalterlicher Fechtkurs mit Gero Bergmann am 4. Dezember

Rituelles Räuchern erlernen am 1. Dezember

Raunächte und ihre Rituale am 15. Dezember

Erlebnisführungen für Erwachsene über den Mittelaltermarkt 3./10./17. Dezember

Am Donnerstag, den 19. Dezember, findet außerdem wieder der Fackelumzug statt, bei dem Besucher und Marktvolk gemeinsam hinauf zur Burg ziehen. Oben angelangt, erwartet die Teilnehmer eine Feuershow mit anschließendem Tanz ums Feuer. Der Umzug beginnt um 20.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Ab 20 Uhr können an der Bühne vor dem Alten Rathaus Fackeln erworben werden.

Weihnachtsmarkt Esslingen: Was gibt es für Kinder?

Neben der Möglichkeit, Führungen für Schulklassen zu buchen gibt es allerlei weitere Angebote für Kinder, die mit ihren Familien auf den Markt kommen. Im Märchenzelt am Hafenmarkt begeistert Naceur Charles Aceval mit nomadischer Erzählkunst (29. November bis 1. Dezember), Yussuf bringt Geschichten aus dem Orient mit (6. bis 9. Dezember) und schließlich können die Kinder Märchenerzählerin Pirolina Rabenschön (10. bis 22. Dezember) lauschen.

In der Kerzenwerkstatt im Zwergenland hinter dem Neuen Rathaus gibt es die Möglichkeit, Kerzen zu ziehen oder einen Handabdruck anzufertigen. Neben dem kleinsten Riesenrad der Welt, erwartet die jüngeren Besucher eine Vielzahl an mittelalterlichen Spielen wie Bogenschießen, Sternewerfen und die Sterntaler Leiter.

Am Postmichelbrunnen lockt die lebende Krippe mit Esel und Schafen Kinderscharen an. Und in den Wunschbriefkasten können die Kleinen ihren Wunschzettel ans Christkind einwerfen.

Welche neuen Händler sind 2024 auf dem Weihnachtsmarkt Esslingen dabei?

Neu zu entdecken gibt es für Kundinnen und Kunden laut der veranstaltenden Esslinger Markt und Event GmbH (EME) auf dem Weihnachtsmarkt:

Bürstenmacherei Reinke

Feinkost aus Südtirol

Firma PLS mit Teeblumen, Teekannen und –gläsern

Maiers Genuss mit Senf, Essig und Salat-Genuss

List Gastronomie mit Käseschätzle

Wein-Moment als begehbarer Weinstand mit Weinen, Feinkost und Geschenken

Poushe mit handgewickelten Zimtschnecken

justStars mit leuchtenden Papiersternen

Mr. Wilso’s Hundebäckerei

Teichmann´s Socken und Hüte aus recycelten Materialien

Neulinge auf dem Mittelaltermarkt sind: Korbflechter Gilbert Grübler, Nostalgischer Hutstand, Gewandmacherei Karim Maloun, Neue Knödeley von Oli’s Gaumenfreuden.