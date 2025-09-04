Esslingen: Was man zum Thema Sicherheit wissen muss

Was man zum Thema Sicherheit wissen muss

Sicherheit soll zum Anfassen sein – das finden die Veranstalter und Beteiligten des Esslinger Festivals „An deiner Seite“ am Samstag, 20. September, in der Innenstadt. Passantinnen und Passanten sollen informiert werden, aber auch bei Mitmachangeboten teilhaben können. Beteiligt sind diverse Behörden und Hilfskräfte.

Dabei werden der Ankündigung zufolge diverse Fragen rund um das Thema Sicherheit und Prävention aufgeworfen beispielsweise zu Unfallsituationen, Einbrüchen, medizinischen Notfällen oder sexueller Belästigung.

Zeiten und Orte beim Sicherheitsfestival in Esslingen

Die Veranstaltung findet von 11 bis 17 Uhr auf dem Rathausplatz, dem Marktplatz, dem Hafenmarkt sowie in der Ritterstraße statt. Mehr als 30 Initiativen und Organisationen zeigen laut den Organisatoren an diesem Tag, wie vielfältig das Thema Sicherheit sein kann.

Mitmachaktionen mit Rauschbrille oder Überschlagsimulator

Zum Beispiel gebe die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Einblick in Einbruchsprävention, Spurensicherung zum Anfassen inklusive. Die Feuerwehr Esslingen zeigt Fahrzeuge, Ausrüstung und Technik. Bei der Kreisverkehrswacht können Passantinnen und Passanten das eigene Reaktionsvermögen testen, indem sie mit einer Rauschbrille durch einen Parcours laufen, auch gibt es einen Überschlagsimulator. Die ASB-Hundestaffel demonstriert, wie Rettungshunde bei der Suche nach vermissten Personen eingesetzt werden.

Die Initiative „Catcalls of Esslingen“ bringe Alltagssexismus sichtbar auf die Straße und zeige auf, was hauptsächlich Frauen täglich erleben. Außerdem ist ein Kulturprogramm geplant: Die Kulturarche bietet Musik und Lesungen von Drag Queens. Im Kommunalen Kino „KoKi“ wird das Theaterstück „Tatort Telefon“ aufgeführt – es klärt über den Enkeltrick und dessen Gefahren auf.

Mehr Informationen gibt es online unter www.esslingen.de/an-deiner-seite.