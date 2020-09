Seit Jahren wird in Esslingen eine barrierefreie Toilette in der östlichen Altstadt gefordert – getan hat sich bislang nicht viel. Nun hat die Verwaltung einen Standort am Eingang zur Ritterstraße ausgeguckt, und im Ausschuss für Technik und Umwelt kündigten Stadträte an, Nägel mit Köpfen machen zu wollen.