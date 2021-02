1 Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag in Esslingen die Vorfahrt eines anderen Pkws missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Esslingen - Ein 53-Jähriger hat am Sonntagmittag auf der Esslinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, teilt die Polizei mit.

Der 53-jähriger Autofahrer war gegen 12.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Hofstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Esslinger Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Liebersbronn fahrenden Autos. Dessen 78-jähriger Fahrer konnte laut Polizei nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.