Eine 46-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag in Esslingen die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs missachtet und einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Verletzt wurde niemand.

Esslingen - Eine Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Richard-Hirschmann-Straße / Reutlinger Straße in Esslingen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizeiangaben missachtete die Frau die Vorfahrt eines anderes Fahrzeuges und hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot.

Fahrer kracht in geparktes Auto

Die 46-jährige Frau war gegen 16.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Richard-Hirschmann-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Reutlinger Straße einbiegen. Ein 48-Jähriger fuhr auf der Reutlinger Straße und wollte an der Einmündung geradeaus vorbeifahren. Er versuchte laut Polizei noch durch ein Ausweichen nach rechts einen Unfall zu vermeiden. Bei diesem Ausweichmanöver krachte er jedoch ins Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Geländewagens. Sein Wagen wurde dadurch abgewiesen und prallte in das Auto der 46-Jährigen.

Wirtschaftlicher Totalschaden bei zwei Autos

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Wagen der Unfallverursacherin blieb fahrbereit. Die beiden anderen Fahrzeuge wurden allerdings so schwer beschädigt, dass an ihnen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand und sie abgeschleppt werden mussten. Den Schaden an allen drei Autos schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 18.500 Euro.