Esslingen: Verletzte nach Unfall auf der Vogelsangbrücke

Brand in Neckartailfingen Feuer hinterlässt Ort der Verwüstung

In Neckartailfingen bricht in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer in einer Lagerhalle aus, in der sich auch Wohnungen befinden. Der Brand verursacht einen hohen Schaden. Es gab aber offenbar keine Verletzen. Die Ermittlungen zur Ursache sind bereits angelaufen.