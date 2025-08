Esslingen: Verkehrsunfall führt zu erheblichen Behinderungen

1 Zwei Fahrzeuge sind in Esslingen am Donnerstag kollidiert. (Archivfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Unfall in Esslingen sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Zwei Fahrzeuge kollidieren, verletzt wird niemand – der Schaden ist jedoch beträchtlich.











Nach einem Unfall ist es in Esslingen am Donnerstagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 84-Jähriger Autofahrer gegen 14.30 Uhr die Hohenheimer Straße und hielt zunächst vor der Einmündung an. Die dortige Ampelanlage war aufgrund von Wartungsarbeiten außer Betrieb.

Beim Einfahren in die Brückenstraße kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 29-jährigen Fahrerin, die auf der Brückenstraße in Richtung Zollberg unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt.

Fahrbahn nach Unfall gesperrt

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund der blockierten Fahrbahn kam es im Bereich der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, der Verkehr musste umgeleitet werden. Gegen 15.45 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen.