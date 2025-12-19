Esslingen: Unfall während der Rushhour auf der B10 – Senior kollidiert mit Stauende

1 Der Verkehr wurde an der Ausfahrt Oberesslingen abgeleitet. Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 87-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag einen Unfall auf der B10 bei Esslingen verursacht. Die Fahrbahn Richtung Göppingen musste zeitweise gesperrt werden.











Ein 87 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag einen Unfall auf der B 10 bei Esslingen verursacht – der Sachschaden ist hoch, der Senior wurde leicht verletzt.

Laut Polizei war der 87-Jährige gegen 16.45 Uhr auf der linken Spur der Bundesstraße in seinem Audi in Richtung Göppingen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Esslingen-Zell hatte sich allerdings ein Stau gebildet, was der Mann wohl zu spät bemerkt hat. Laut Polizei habe er noch versucht, nach rechts auszuweichen, dennoch kollidierte der Audi mit dem Heck eines Nissan, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Seat geschoben wurde. Der Audi stieß außerdem mit den rechten Leitplanken zusammen.

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Senior beim Unfall leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Gesamtschaden an den drei Autos dürfte laut Schätzung der Polizei etwa 50 000 Euro betragen.

B10 Richtung Göppingen war bis 18.30 Uhr gesperrt

Der Audi sowie der Nissan waren nicht mehr fahrtauglich. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn Richtung Göppingen gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Ausfahrt Oberesslingen abgeleitet. Gegen 18.30 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen.