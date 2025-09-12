Esslingen: Unfall beim Abbiegen – zwei Frauen und ein Kind in Klinik

1 Unfall in Esslingen (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

In Esslingen kommt es am Freitag zu einem Zusammenstoß. Eine Nissan-Fahrerin, deren Beifahrerin und ein Kind müssen ins Krankenhaus. Wie kam es zum Unfall?











Zu einem Unfall mit Verletzten ist es nach Angaben der Polizei am Freitagvormittag in Esslingen gekommen.

Demnach war eine 31 Jahre alte Frau gegen 10.40 Uhr mit einem Mercedes auf der Krummenackerstraße unterwegs und wollte in den Hellerweg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Nissan. Dessen Fahrerin sowie ihre Beifahrerin wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht.

Vorsorglich kam auch ein im Mercedes mitfahrendes Kind ins Krankenhaus. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Nissan musste zudem abgeschleppt werden.