Esslingen und seine belarussische Partnerstadt Molodetschno: Der Kampf für die Freiheit soll nicht enden

1 Andrej Sannikov führt seinen Kampf für Demokratie aus dem polnischen Exil fort. Foto: privat

Esslingen pflegt seit 1987 eine Partnerschaft mit dem belarussischen Molodetschno. Die repressive Politik von Präsident Lukaschenko hat die Kontakte schwierig gemacht. Der Oppositionspolitiker Andrej Sannikov fordert, die demokratischen Kräfte nicht alleine zu lassen.











Hunderttausende gingen vor vier Jahren in Belarus auf die Straße, um für Freiheit und Demokratie und gegen Alexander Lukaschenko zu demonstrieren, der als „Europas letzter Diktator“ galt. Mit brutaler Härte ließ er den Kampf für ein demokratisches Belarus im Keim ersticken – auch in der Esslinger Partnerstadt Molodetschno. Unter dem Eindruck des Ukrainekriegs ist die politische Situation in Belarus zuletzt in den Hintergrund getreten. Der belarussische Oppositionspolitiker Andrej Sannikov wirbt im Gespräch mit unserer Zeitung dafür, die demokratischen Kräfte in Molodetschno und anderswo in Belarus nicht zu vergessen.