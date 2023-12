Unfall in Esslingen: Zwei Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

1 Die Polizei ist am Wochenende im Kreis Esslingen zu mehreren schweren Unfällen gerufen worden. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Zwei junge Passanten werden in Esslingen von einem Auto erfasst, nachdem der Fahrer zunächst mit einer Hauswand kollidierte. Beide sind schwer verletzt. In Plochingen endete derweil für eine 74-Jährige eine Autofahrt tödlich.











Zwei Fußgänger sind Dienstagnacht gegen 4 Uhr auf der Mittleren Beutau in Esslingen schwer verletzt worden. Zu dem Unglück war es nach Polizeiangaben gekommen, als der 20-jährige Fahrer eines VW aus Richtung Stadtmitte kommend aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Hauswand kollidierte. Dadurch wurden Teile der Hausfassade abgerissen und beschädigten ein geparktes Auto. Im Anschluss erfasste der Autofahrer eine 25-jährige Frau und einen 29-jährigen Mann auf dem linken Gehweg. Sie mussten in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, sein Auto erlitt Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

74-Jährige stirbt an der Unfallstelle

In Plochingen ist am Samstagabend eine 74-jährige Autofahrerin vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ums Leben gekommen, teilt die Polizei mit. Die Frau wollte gegen 21.30 Uhr mit ihrem Opel von der Mozartstraße in die Schorndorfer Straße abbiegen, als sie vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme quer über die Beethovenstraße fuhr und mit einem Gebüsch kollidierte. Passanten fanden die bewusstlose Frau in ihrem Auto sitzend und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein bis der Rettungsdienst kam. Trotzdem verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.