1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Esslingen und Ostfildern haben Unbekannte in den vergangenen Tagen mehrere Baucontainer aufgebrochen und Maschinen entwendet. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere Tausend Euro.















Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrere teure Arbeitsmaschinen gestohlen. Ein Fall ereignete sich in Ostfildern. Nach Angaben der Polizei sind zwischen Donnerstag, 22. Dezember 2022, und diesem Montag im Stadtteil Scharnhausen auf zwei Baustellen mehrere Baucontainer aufgebrochen worden. Aus einem Container in der Ostlandstraße entwendeten die Diebe unter anderem drei Leitern. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 3000 Euro. In der Jahnstraße verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Baustellencontainer und entwendeten daraus Maschinen im Wert von etwa 10 000 Euro. In Esslingen haben Unbekannte zwischen Freitag, 23. Dezember 2022, und Montag, 10.30 Uhr, vom Gelände des Friedhofs in der Eichendorffstraße einen orange-schwarz lackierten Minibagger vom Typ Case CX26B gestohlen. Auf dem Gerät waren Firmenaufkleber angebracht. Sein Wert beträgt etwa 22 000 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 0711/3990-330 um Zeugenhinweise zum Esslinger Fall.