In Ostfildern und Esslingen war ein 43-Jähriger offenbar betrunken im Auto unterwegs (Symbolfoto).

In Ostfildern-Nellingen und dem Esslinger Stadtteil Berkheim (Kreis Esslingen) war am Dienstagabend ein 43-Jährige offenbar betrunken unterwegs und missachtete dabei einige Verkehrsregeln.















Ein 43-Jähriger musste am Dienstagabend seinen Führerschein abgeben, nachdem er offenbar betrunken unterwegs gewesen war und dabei mehrere Fahrzeuge beschädigte. Wie die Polizei berichtet, alarmierte ein Zeuge die Beamten gegen 18.50 Uhr, nachdem er an einer Tankstelle in Nellingen (Kreis Esslingen) einen offenbar betrunkenen Mann in ein Auto steigen und über die Landesstraße in Richtung Esslingen-Berkheim davonfahren sah.

An der Festo-Knoten genannten Kreuzung der Landesstraße mit der Ruiter Straße soll er beim Abbiegen in Richtung Berkheim zwei Verkehrsinseln überfahren und dabei die beiden Vorderreifen seines Autos stark beschädigt haben.

Im Anschluss fuhr er über die Ruiter Straße bis in die Berkheimer Seestraße, wo er beim Versuch einzuparken einen geparkten Wagen auf ein weiteres abgestelltes Fahrzeug schob.

Als die Polizei den Mann antraf, stellte sie fest, dass er offenbar betrunken war – der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Schäden belaufen sich auf beinahe 6 000 Euro, aufgrund der Schäden am Wagen des Mannes geht die Polizei jedoch davon aus, dass der Mann auf seiner Fahrt von Sindelfingen nach Nellingen bereits mit weiteren Fahrzeugen zusammengestoßen sein könnte. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet dahingehend unter Telefon 0711/3990-420 um Hinweise.