Esslingen und Nürtingen: Am Samstag gibt es Gratis-Tattoos, die Leben retten können

1 Der Esslinger Tätowierer Jannik Trautner konnte mit einer Stammzellenspende bereits ein Leben retten. Foto: Roberto Bulgrin

Sich umsonst tätowieren lassen und dabei Gutes tun? Klingt seltsam, aber am Samstag, 20. September, geht das in Esslingen und Nürtingen – wir verraten wie.











Samstags arbeiten ohne Gehalt? Der Tätowierer Jannik Trautner und sein Team des Esslinger Studios Jera Ink freuen sich darauf. Immerhin kann es gut sein, dass sie mit ihren Tätowierungen Leben retten.

Den ganzen Samstag über, 20. September, stechen sie immer wieder dasselbe Motiv: Das „TwinWin“. Es soll zeigen, dass man Stammzellenspender ist. Erfunden hat es der Tätowierer Jers (Bürgerlich: Jimmy Laubinger) aus Osnabrück gemeinsam mit seiner Frau Gina. Dessen Tochter war an Leukämie erkrankt und konnte nur durch eine Stammzellenspende gerettet werden.

Nur ein Tattoo-Studio aus Esslingen nimmt teil

Das Esslinger Tattoo-Studio nimmt am ersten Aktionstag, der passenderweise am Weltkindertag veranstaltet wird, teil. Im Studio kann man sich direkt auch als Stammzellenspender registrieren lassen. „Ich selbst bin Spender seit ich 17 bin“, sagt der heute 24-jährige Jannik Trautner. „Einmal habe ich schon das Glück gehabt, spenden zu dürfen.“ Damit habe er das Leben einer damals 16-Jährigen retten können, die an Blutkrebs erkrankt gewesen war. Ein Jahr nach der Spende habe er die gute Nachricht erhalten: Die Behandlung war erfolgreich. „Ich durfte sie kurz kennenlernen. Sie ist heute super drauf“, erzählt er. Dass das Thema Stammzellenspende in der Tattoo-Szene angekommen ist, findet er toll, da dadurch eine neue Klientel angesprochen wird. „Wenn wir das Symbol dauerhaft auf der Haut tragen, ist das die beste Werbung, die wir machen können.“

Die Bezeichnung „TwinWin“ ist eine Mischung aus der Redewendung Win-Win-Situation und dem englischen Wort für Zwilling. Es zeigt eine DNA-Doppelhelix verbunden mit dem Sternzeichensymbol Zwilling. In Kombination erinnert es an eine Sanduhr, die laut Initiator Jers zeigen soll, dass man nur wenig Zeit opfert, aber seinem genetischen Zwilling dafür viel Zeit schenkt.

Das TwinWin-Symbol ist eine Kombination aus dem Sternzeichen Zwilling und einem DNA-Strang. Foto: Roberto Bulgrin

Stammzellenspender in Esslingen und Nürtingen gesucht

Insgesamt fünf Tätowierer stechen am Samstag in Esslingen von 10 bis etwa 18 Uhr das TwinWin-Symbol im Studio in der Köngener Straße 3 in Berkheim. Zwei Mitarbeiter übernehmen die Registrierung von neuen Stammzellenspendern. Es werden zudem Geldspenden gesammelt, die zu gleichen Teilen an DKMS, MPS Deutschland und Stammzell Helden e.V. weitergegeben werden. „Wer sich nicht tätowieren lassen möchte, kann auch einfach so vorbeischauen und sich registrieren lassen und spenden“, sagt Trautner. Es ist keine Terminvereinbarung nötig, die Tattoo-Termine werden vor Ort per Nummerverfahren vergeben. Mehr Infos auf Instagram: @jeraink

Im Kreis Esslingen nehmen zudem noch die Tätowierer von All About Ink (Schloßberg 3, Nürtingen) am Aktionstag teil. Alle teilnehmenden Studios – deutschlandweit mehr als 300 – sind auf einer Karte auf der Internetseite des Initiators verzeichnet: www.jerstattoos.com/twinwin