Esslingen und Köngen: Einbrecher in mehreren Orten – Polizei schnappt einen Verdächtigen

Die Einbrecher schlugen in zwei Wohnhäusern und in einem Café zu. (Symbolfoto)

In mehreren Orten im Kreis Esslingen haben am vergangenen Wochenende Einbrecher zugeschlagen. In Esslingen konnte die Polizei einen 33-jährigen Verdächtigen schnappen.











Die Polizei hat am Sonntagabend einen mutmaßlichen Einbrecher in Esslingen festgenommen. In zwei weiteren Fällen vom Wochenende im Kreis laufen die Ermittlungen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Den 33-Jährigen nahmen Beamte am Sonntagabend in einem Café in der Cannstatter Straße fest. Zeugen hatten offenbar gegen 19 Uhr bemerkt, wie der Mann die Eingangstür eindrückte und die Polizei alarmiert.

Im Innern des Cafés fanden die Polizisten den 33-Jährigen, der offensichtlich alkoholisiert war und sich schlafend stellte. Zuvor soll er Münzgeld aus der Kasse gestohlen haben und mehrere Getränkeflaschen bereitgestellt haben, die er offenbar stehlen wollte. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Einbrüche zu verschiedenen Tageszeiten im Kreis Esslingen

In einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße entkam ein Täter dagegen bislang unerkannt – Experten sicherten Spuren. Nach Angaben der Polizei brach der Täter zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung ein. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete er Schmuck. Als die Bewohner zurückkehrten, nahmen sie noch Geräusche war, konnten aber keinen Verdächtigen ausmachen.

Auch in Köngen hat am Wochenende ein Einbrecher zugeschlagen. Zwischen Mitternacht und Mittag ist am Sonntag ebenfalls über ein Fenster ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Törlensäckerstraße eingestiegen. Gestohlen wurde hier aber ersten Erkenntnissen zufolge nichts.