Unbekannter bricht in Mülldeponie ein

Am Freitagabend ist ein Unbekannter in die Mülldeponie in Esslingen eingebrochen. Der Dieb stahl die Kasse, stellte dann aber fest, dass diese leer war.

Esslingen - Am Freitag, vermutlich gegen 23.00 Uhr, ist in die Mülldeponie Katzenbühl eingebrochen worden. Laut Polizeiangaben schlug ein unbekannter Täter auf der Rückseite des Gebäudes der Anmeldung eine Fensterscheibe ein. Aus dem Gebäude wurde im Anschluss die leere elektronische Kasse entwendet, welche zu einem späteren Zeitpunkt in einem Restmüllcontainer aufgefunden wurde. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen.