Esslingen: Unbekannte werfen Böller auf Schüler – 13-Jähriger schwer verletzt

Eine unbekannte Gruppe wirft in Esslingen einen Böller auf einen 13-Jährigen, der dadurch schwere Brandverletzungen erleidet. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte haben am Freitagmittag in Esslingen mutmaßlich einen Silvesterböller auf einen 13-Jährigen geworfen und den Jugendlichen dadurch schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, hielt sich der Teenager gegen 13.45 Uhr im Bereich einer Schule in der Banatstraße auf. Nach ersten Ermittlungen wurde aus einer zwei bis dreiköpfigen unbekannten Gruppe ein Böller auf den Jungen geworfen. Nach dem Wurf sei die Gruppe in unbekannte Richtung geflüchtet. Bei der Explosion des Böllers fing die Jacke des Jungen Feuer. Ein Rettungswagen brachte den 13-Jährigen mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik.

Zu der Gruppe ist lediglich bekannt, dass es sich um Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren handeln soll. Allesamt seien schwarz gekleidet gewesen, wobei einer eine schwarze Basecap getragen haben soll. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.