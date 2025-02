Esslingen: Umkämpfter Alicensteg - So weich, dass man nicht im Gleichschritt darüber gehen konnte

Mehr Grün am Neckar Stadträte wollen Landesgartenschau nach Esslingen holen

Für eine Gartenschau gibt es stets mehr Bewerbungen als Ausrichter – für die sechs Gartenschauen in Baden-Württemberg von 2031 bis 2036 waren es 17 Bewerbungen. Was aber passiert nach 2036? Esslingen steht schon in den Startlöchern.