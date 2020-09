1 Die Polizei musste das Trio in Gewahrsam nehmen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Zwei betrunkene Männer und eine Frau sind am Sonntagmorgen randalierend durch die Innenstadt gezogen und beschädigten dabei mehrere Fahrzeuge.

Esslingen - Zwei stark betrunkene Männer sind am Sonntagmorgen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, nachdem sie zusammen mit einer Frau randalierend durch die Innenstadt gezogen waren. Laut Polizeiangaben fiel das Trio fiel Zeugen erstmals in der Ritterstraße auf, als einer der Männer gegen ein geparktes Fahrzeug trat und einen Schaden von etwa 1000 Euro anrichtete. Als eine Polizeistreife eintraf, war die Gruppe schon weitergezogen. Wenig später meldete ein Zeuge der Polizei, dass im Unteren Metzgerbach mehrere Personen auf Gegenstände eintreten würden.

Einen stark betrunkenen 21-Jährigen trafen die Polizisten noch in der Fußgänger­zone an, von seinen Begleitern fehlte jede Spur. Sie fielen jedoch wenig später in der Mülbergerstraße einem weiteren Zeugen auf. Er berichtete der Polizei, das Pärchen habe erneut auf Autos eingetreten. Dort nahm die Polizei schließlich auch den zweiten Mann fest. Der 22-Jährige war ebenfalls stark alkoholisiert und musste wie sein Bekannter seinen Rausch in einer Arrestzelle ausschlafen. Die Polizei ermittelt nun, ob das Trio für weitere Beschädigungen verantwortlich ist