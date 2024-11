Esslingen: Toter Mann in Unterführung

1 Die Polizei (Symbolbild) untersuchte den Ort des Geschehens. Foto: David Inderlied/dpa

Unweit des Esslinger Mailleparks ist am Montagmorgen ein Toter gefunden worden. Die Esslinger Kripo sucht Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wie der Mann seine tödlichen Verletzungen erlitten hat.











Zu einem unklaren Todesfall ist es am Montagmorgen im Bereich des Esslinger Mailleparks gekommen. Die Kriminalpolizei sucht deshalb nach Zeugen. Kurz nach 6.45 Uhr hatte eine Passantin in der Fußgängerunterführung unterhalb des Straßenknotens Kiesstraße/Maillestraße einen offenbar am Kopf schwer verletzten 65-jährigen Mann auf dem Boden liegend aufgefunden und die Polizei alarmiert.

Der Auffindeort lag direkt am in Richtung Maillepark gelegenen Ende der Unterführung im Freien. Über den Verstorbenen ist bekannt, dass er sich im Obdachlosenmilieu bewegt und immer wieder auch im Maillepark aufgehalten haben dürfte. Die Ermittlungen zu dem Todesfall gehen in alle Richtungen und dauern noch an. Unter anderem muss ein Sturz oder Sprung von der Kiesstraße aus auf den Fußweg in Erwägung gezogen werden. Auch wenn sich bisher keine konkreten Hinweise auf eine Straftat ergaben, kann beim jetzigen Stand der Ermittlungen ein Fremdverschulden nicht restlos ausgeschlossen werden.

Die Kripo hofft daher auf Zeugen, die den Mann vor seinem Auffinden noch gesehen haben und Hinweise dazu geben können, wie es zu den Verletzungen gekommen ist. Der 65-Jährige wirkte etwas älter, war 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte eine hagere Gestalt, grau melierte Haare und einen grauen Bart. Als er gefunden wurde, trug er eine Jeansjacke, darunter eine graue Jacke mit Reißverschluss, ein rot-schwarz-weiß-kariertes Hemd, sowie eine hellblaue Jeans mit roten Hosenträgern und dunkelblaue Schuhe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00 entgegengenommen.