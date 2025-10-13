Esslingen: Supersportwagen verunglückt mitten in der Esslinger Innenstadt

1 Ein Sportwagen Lamborghini und ein VW Passat sind bei dem Unfall zusammengestoßen. Foto: KS-Images.de

Am Montagvormittag ist ein Lamborghini ganz in der Nähe des Esslinger Leonardo Hotels verunglückt. Zuvor hatte es ein Überholmanöver gegeben.











Wie die Polizei mitteilt, sind am Montagvormittag in der Grabbrunnenstraße in Esslingen ein Sportwagen Lamborghini und ein VW Passat verunglückt. Dabei ist ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Gegen 10.30 Uhr waren demnach die beiden Autos auf Höhe des Leonardo Hotels im Begriff, nach rechts in die Mühlberger Straße abzubiegen. Zunächst sei der Sportwagen hinter dem VW unterwegs gewesen, erklärte ein Polizeisprecher, dann habe der Lamborghinifahrer auf die linke der beiden Abbiegespuren gewechselt und den VW überholt.

Es handelt sich wohl um einen Lamborghini Typ Huracán STO. Die Supersportwagen kosten je nach Ausstattung zwischen 300 000 und 400 000 Euro.

Der Sportwagen ist gegen den Bordstein gekommen

Bei der Aktion sei der Wagen zu weit nach links gegen den Bordstein geraten, habe sich um die eigene Achse gedreht und sei gegen den VW geprallt. Bei dem Zusammenstoß habe dessen Fahrer leichte Verletzungen erlitten.

Genauere Angaben zum Fahrer des Sportwagens, zur Schadenssumme und zu den Arbeiten an der Unfallstelle sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.