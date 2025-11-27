1 Die Realschule Oberesslingen musste vorübergehend geräumt werden. Foto: Robin Rudel

Wegen eines stechenden Geruchs wurde die Realschule Oberesslingen geräumt. 32 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Was war passiert?











Link kopiert

Schulräumung am Donnerstag in der Realschule Oberesslingen in Esslingen: Morgens um 8.50 Uhr bemerkten Schüler einen stechenden Geruch. Daraufhin wurde die Schule geräumt.

Die Feuerwehr wurde schnell fündig: Eine weitgehend eingetrocknete Lache konnte in einem Treppenhaus als Ursache ausfindig gemacht werden. Einige Schnelltests ergaben: weitgehend Entwarnung. Mit Atemschutz ausgerüstet, konnte die Lache aufgewischt werden. Das Treppenhaus wurde ausgiebig gelüftet.

Eine Schülerin wurde dem Rettungsdienst übergeben und abmulant vor Ort versorgt. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte des Gefahrengutzugs der Feuerwehr Esslingen sowie elf Fahrzeuge. Auch der Rettungsdienst war vor Ort mit drei Einsatzfahrzeugen sowie die Polizei.